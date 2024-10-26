ABD’de hamburgerlerde çıkan koli basili sebebiyle 1 kişi öldü, 75 kişi hasta

DHA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 13 eyaletinde fast food markasının ürettiği hamburgerlerde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili olarak, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

HASTA SAYISI 75'E YÜKSELDİ

Açıklamada, hastalanan kişi sayısının 75'e yükseldiği belirtilerek, 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında hamburgerlerde kullanılan soğan dilimlerinin kullanılmasının durdurulduğu ve durumun gözlemlendiği açıklandı.