ABD’de hava sahası krizi: Uçuşlar durma noktasında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bloomberg'in haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, gerekli görülmesi halinde ABD hava sahasının tamamen kapatılabileceğini açıkladı.

Duffy, düzenlediği basın toplantısında, hava trafik kontrolörlerinin maaş almadan çalıştığını söyledi.

"UÇUŞLARDA BÜYÜK GECİKMELER GÖRECEKSİNİ"

Hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle Demokratları suçlayan Duffy, kapanmanın bir hafta daha sürmesi halinde "kitlesel bir kaos" yaşanacağını söyledi.

Duffy, "Uçuşlarda büyük gecikmeler göreceksiniz. Kitlesel iptaller göreceksiniz ve hava sahasının belirli bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz çünkü hava trafik kontrolörlerimiz olmadığı için bunu yönetemeyiz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın brifinginde, hükümetin kapalı kalmasının hava yolu ulaşımına etkilerini değerlendirdi.

Sadece pazar günü ABD havalimanlarına gelen ve buradan kalkan 5 binden fazla uçuşun geciktiğini aktaran Leavitt, hükümetin kapanmasından bu yana hava trafik kontrol tesislerinde, geçen yıla göre 4 kat daha fazla personel eksikliği bildirildiğini kaydetti.

Leavitt, "Demokratlar yüzünden 13 binden fazla hava trafik kontrolörü maaş almadan çalışmaya devam ediyor." dedi.

Hükümetin 34 gündür kapalı olması nedeniyle hava trafik kontrolörleri maaş alamadan çalışıyor. Uzayan kriz, yolcu güvenliğini ve hava taşımacılığını ciddi biçimde etkiliyor.

"HER GEÇEN GÜN DAHA AZ GÜVENLİ HALE GELİYOR"

Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Nick Daniels, CNN’e yaptığı açıklamada, "Bu durumun devam ettiği her gün sistem bugün olduğundan daha az güvenli hale geliyor. İşe gitmemiz gerekiyor ama kirayı nasıl ödeyeceğimi düşünmeden konsantre olamıyorum" dedi.

Hükümetin kapanması nedeniyle maaş alamayan kontrolörlerin bir kısmı ikinci işlerde çalışmaya başladı. Chicago, Denver, Houston ve Newark gibi büyük şehirlerdeki uçuş programlarını doğrudan etkiledi.

"SİSTEM GÜVENLİ AMA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK TEHLİKEDE"

ABD Seyahat Derneği Başkan Yardımcısı Erik Hansen, hava ulaşımında güvenliğin değil ama öngörülebilirliğin kaybolduğunu söyledi.

Hansen, "Sistem güvenliği asla riske atılmaz ama Amerikalıların istedikleri yere zamanında ulaşma kabiliyeti tehlikede" dedi.

Embry-Riddle Üniversitesi’nden havacılık uzmanı Mike McCormick, kontrolörlerin yorgunluk ve stres nedeniyle hata riskinin arttığını belirtti.

McCormick, "Eğer kontrolör görevini yüzde yüz yerine getiremeyecek durumdaysa, evde kalmak sistemin güvenliği için daha doğru bir adım." dedi.

TSA KUYRUKLARI UZADI, YOLCULAR İSYANDA

Houston’daki Bush Intercontinental Havalimanı’nda güvenlik kuyrukları üç saate kadar uzadı. Terminalde yaşanan yoğunluk, personel eksikliği nedeniyle kaosa dönüştü.

Eski TSA Güvenlik Direktörü Keith Jeffries, uçmanın hâlâ güvenli olduğunu ancak sistemin "domino etkisi" yaşadığını söyledi.

Jeffries, "Ön saflarda çalışanlar faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünürken tehlikeli eşyaları fark etmek zorlaşıyor. Uçmak güvenli ama stres artıyor." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİ AÇIN, HEMEN!"

Sendika liderleri, çözümün açık olduğunu belirtiyor: Kongre’nin kapatmayı bitirmesi ve çalışanlara maaşlarını ödemesi.

Nick Daniels, "Mesajımız basit. Hükümeti açın ve bunu hemen yapın" dedi.

ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması rekoru 2019’da 35 gün sürmüştü. Mevcut kapanma birkaç gün içinde bu rekoru aşmak üzere.