Belçika, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil olacak

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Belçika’nın, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin ihlal edildiği gerekçesiyle Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı davaya müdahil olma talebini Divan’a sunduğunu açıkladı.

SOYKIRIM KASTINA İLİŞKİN VURGU

Belçika’nın müdahillik bildiriminde, UAD Şartı’nın 63’üncü maddesi kapsamında sahip olduğu hakkı kullandığı belirtildi. Bildirimde, özellikle askeri operasyonlarla bağlantılı eylemlerde soykırım niyetinin tespit edilmesini zorlaştıran yaklaşımlara karşı, Sözleşme’ye uygun daha geniş bir yorum geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Belçika, soykırım kastının ispatına ilişkin yüksek eşiklerin dar yorumlanmasının önüne geçilmesini talep ederek, bu konunun uluslararası hukuk açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

"ASKERİ SALDIRILAR DA SOYKIRIM NİYETİYLE YAPILABİLİR"

Bildirimde, uluslararası mahkemelerin, silahlı çatışmalarda işlenen fiillerin otomatik olarak soykırım suçunu dışladığına dair yerleşik bir içtihadının bulunmadığına işaret edildi. Ayrıca askeri amaçla gerçekleştirilen saldırıların da soykırım niyeti taşıyabileceği, özellikle çocuklar ve savunmasız grupların hedef alınmasının bu kastın ispatına katkı sunabileceği vurgulandı.

TARAFLARA GÖRÜŞ SUNMA ÇAĞRISI

UAD, Güney Afrika ve İsrail’i, Belçika’nın müdahillik talebine ilişkin yazılı görüşlerini Divan’a sunmaya davet etti.

GÜNEY AFRİKA'NIN AÇTIĞI DAVA SÜRECİ

Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD’ye başvurmuştu. Pretoria yönetimi, bölgedeki insani durumun aciliyeti nedeniyle ihtiyati tedbir talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde aldığı üç ayrı kararla İsrail’den, soykırım fiillerinin önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almasını, özellikle Refah’taki askeri operasyonları durdurmasını ve alınan tedbirleri düzenli olarak Divan’a raporlamasını istemişti.