Güney Afrika’da eğlence mekanına saldırı: Ölü sayısı 10’a çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Johannesburg’a yakın Bekkersdal gecekondu yerleşimindeki bir eğlence mekanına 21 Aralık’ta düzenlenen silahlı saldırının bilançosu ağırlaştı. Devlet televizyonu SABC’ye göre, yaklaşık 10 kişiden oluşan silahlı grup mekanda bulunan kalabalığa rastgele ateş açtı. Saldırganların, olay yerinden kaçmaya çalışan kişileri de takip ederek ateş etmeyi sürdürdüğü bildirildi.

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükselirken, hastanede tedavi altındaki 10 yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gauteng Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Tümgeneral Fred Kekana, saldırıyla bağlantılı 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Kekana, şüphelilerin sorgusunun sürdüğünü ve saldırıda kullanılan silahların ele geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

"KAÇAK MADENCİLER" İDDİASI

Rand West Belediyesi Başkan Yardımcısı Nontombi Molatlhegi ise görgü tanıklarının saldırıdan bölgede faaliyet gösteren kaçak madencileri sorumlu tuttuğunu söyledi. Molatlhegi, Bekkersdal’ın çevresinde çok sayıda terk edilmiş maden kuyusu bulunduğuna dikkat çekerek, benzer olayların daha önce de yaşandığını hatırlattı.

ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Güney Afrika’da 6 Aralık’ta Saulsville kasabasındaki başka bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda da 2’si çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıl 27 binden fazla kişinin cinayet sonucu yaşamını yitirdiği açıklanırken, yetkililer artan suç oranlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.