ABD’de kar fırtınası: 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

ABD'de zor günler...

Ülkede etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.

New York’tan New Mexico'ya kadar uzanan kesimde 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre planlanan 10 bin 100'den fazla uçuş iptal edilirken, dün ise 4 binden fazla uçuş iptal edilmişti.

17 EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada fırtınaları "tarihi" olarak nitelendirerek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan etmişti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise, başkent Washington DC’nin bulunduğu Columbia bölgesi ve 17 eyalette hava acil durumu ilan etmişti.

Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca ülkenin doğusunun üçte ikisinin kar, karla karışık yağmur ve tehlikeli derecede soğuk havanın etkisinde olacağını açıkladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York'ta soğuklardan hayatını kaybettiği düşünülen 3 kişinin cesedine ulaşıldı

New York'un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde evsiz olduğu düşünülen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

New York polisi, 1'i kadın 3 kişinin soğuklardan hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirterek, herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini söyledi.

ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi günü sıcaklıkların gece eksi 12 dereceye kadar düştüğünü belirtti.