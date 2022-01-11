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    ABD'de kar motosikleti sürerken çığ altında kaldı

    24 yaşındaki Sievers, kar motosikletiyle ilerlediği sırada çığa kapıldı. Sievers'ın imdadına, son anda arkadaşı yetişti.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 10:53
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    ABD'de kar motosikleti sürerken çığ altında kaldı

    ABD'nin Wyoming eyaletinde karla kaplı bölgede korkunç bir kaza yaşandı.

    John Sievers, kar motosikletini sürerken çığ altında kaldı.

    ZAMANA KARŞI YARIŞ

    Sievers'ın arkadaşı Jason Rubio tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletli, ilerledikten bir süre sonra yere düştü.

    Sievers kar yığınının altında kalırken, durumu fark eden Rubio, hemen o noktaya hareket ederek, 24 yaşındaki sporcuyu çıkarmak için zamana karşı yarıştı.

    GÜÇLÜKLE NEFES ALDI

    Rubio, kar kütlelerini kaldırmaya çalışırken, Sievers'ın sesini duyurmaya çalıştığı ve güçlükle nefes alabildiği duyuldu.

    ABD'de kar motosikleti sürerken çığ altında kaldı ViDEO

    "HAYATIMIN EN KORKUNÇ DENEYİMİ"

    Ölümden dönen John Sievers, "Hayatımın en korkunç deneyimi. İyi ki Jason Rubio oradaydı. Kesinlikle farklı bir son olabilirdi. Bundan uzaklaştığım için çok minnettarım." dedi.

    Sievers, olası çığ karşısında kullandığı güvenlik çantasının çalışmadığını sözlerine ekledi.

    ABD de kar motosikleti sürerken çığ altında kaldı #1

    ABD de kar motosikleti sürerken çığ altında kaldı #2


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