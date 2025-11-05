ABD’de kargo uçağı düştü: Yaralılar var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Kentucky eyaleti facia gibi bir havacılık kazasına sahne oldu.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) yapılan açıklamaya göre; ABD’nin Hawaii adasındaki Honolulu kentine gitmek üzere saat 17:15 sıralarında Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan McDonnell Douglas MD-11 tipi bir kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz kesin bilinmeyen bir nedenle düştü.

"YARALILAR OLDUĞU BİLDİRİLDİ"

Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD), ekiplerin Louisville Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki kaza mahalline müdahale ettiğini belirterek, "LMPD ve diğer birçok kurum, Fern Valley ve Grade Lane yakınlarındaki uçak kazası ihbarlarına müdahale ediyor. Grade Lane yolu, süresiz olarak trafiğe kapatılacaktır. Yaralılar olduğu bildirildi" açıklamasında bulundu.

"LÜTFEN DUA EDİN"

Kargo şirketi UPS ise, kazaya karışan uçağın firmaya ait olduğunu ve uçakta 3 kişi bulunduğunu doğruladı. Kentucky Valisi Andy Beshear da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk müdahale ekipleri olay yerinde. Bilgi geldikçe paylaşacağız. Lütfen pilotlar, mürettebat ve etkilenen herkes için dua edin. Yakında daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde kalkış sırasında uçakta yangın çıktığı ve uçağın kısa bir süre sonra düşerek alev topuna döndüğü görüldü.

Ayrıca havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerlerinde panik yaşandığı gözlendi.