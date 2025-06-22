ABD'de kasırga can aldı: 3 ölü, geniş çaplı hasar

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Kasırga, eyaletteki bir havaalanında ciddi hasara yol açarken, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

ÇOK SAYIDA YERLEŞİM HASAR GÖRDÜ

Ulusal Hava Durumu Servisi Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Dakota'nın yanı sıra Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinin kuzey bölgelerinde şiddetli dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarların etkili olduğu, çok sayıda yerleşim yerinde geniş çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, kasırga ve fırtınaların etkisiyle oluşabilecek uzun süreli elektrik kesintilerine karşı vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.