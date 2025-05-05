ABD'de kayıp kadın 63 yıl sonra bulundu

Haber Merkezi

ABD'de 63 yıldır kayıp olarak aranan kadından sevindiren haber geldi.

Wisconsin eyaletinde yaşayan Audrey Backeberg, 20 yaşında olduğu 1962 yılında maaşını almak üzere evden çıktı.

Eyaletin başkenti Madison'a gitmek isteyen Audrey, otostop çekti.

Ardından genç kadın, 63 yıl boyunca sürecek bir kayıp hikayesinin başrolü oldu.

"EVE DÖNECEĞİM DEDİ VE KAYBOLDU"

Genç kadının eve dönmemesinin ardından başlatılan soruşturmada, otostop çektiği araçta bulunan 14 yaşındaki bir genç kız da sorgulandı.

14 yaşındaki bebek bakıcısının anlatımına göre ikili, daha sonra otobüsle Indiana eyaletinin Indianapolis kentine geçti.

Ancak genç kız geri dönmeye karar verdi ve kız Backeberg'i son kez başka bir otobüs durağına yürürken gördü.

"ÇOCUKLARINI ASLA TERK ETMEZDİ"

Olaydan sadece birkaç gün önce Audrey'in, eşine yönelik şiddet suçlamasıyla resmi şikayet başvurusu yaptığı da ortaya çıktı.

Ailesi ise genç annenin çocuklarını asla kendi isteğiyle bırakmayacağını ifade ederken, kocası poligraf (yalan makinesi) testinden geçmiş ve suçsuz olduğuna kanaat getirilmişti.

63 YIL SONRA BULUNDU

Yıllar süren başarısız aramalardan sonra 2024 yılı başlarında soğuk dosya yeniden açıldı. Dedektif Isaac Hanson, tanıkları tekrar sorguladı ve tüm delilleri gözden geçirdi.

Ancak asıl ilerleme, kayıp kadının kız kardeşinin bir internet sitesinde bulunan genetik soy ağacı hesabı sayesinde elde edildi.

Ve Audrey, 2025 yılında sağ olarak bulundu.

"PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

Hanson, elde edilen nüfus ve ölüm kayıtlarını inceleyerek Backeberg'in yaşadığı adresi tespit etti ve yerel şerif ofisinden kadının evine gitmesini istedi. On dakika sonra Backeberg, dedektifi aradı ve 45 dakika boyunca konuştular, konuşmanın içeriği ise gizli tutuldu.

Dedektif, kadının mutlu ve hayatından memnun olduğunu, kararlarından pişmanlık duymadığını söyledi. Polis, ortada herhangi bir suç unsuru olmadığını belirterek dosyayı kapattı.