ABD'de kediyi herkesin gözü önünde öldürdü: Komşularına bakarak yedi

Haber Merkezi
ABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay meydana geldi.
Ohio eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Allexis Telia Ferrell, bir kediyi önce kafasına defalarca vurarak öldürdü.
Ferrell ardından apartmandaki komşularının gözleri önünde kediyi çiğ çiğ yedi.
KEDİYİ PARÇALADI, KOMŞULARININ ÖNÜNDE YEDİ
Daily Star'ın aktardığına göre gözaltına alınan Ferrell, mahkemeye çıkarıldı ve ilk kefalet tutarı 100.000 dolar olarak belirlendi.
Öte yandan ABD'de kedi ve köpek eti yemek uzun zamandır insanlık dışı kabul ediliyor.
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