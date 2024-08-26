ABD'de kediyi herkesin gözü önünde öldürdü: Komşularına bakarak yedi
Haber Merkezi

ABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay meydana geldi.

Ohio eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Allexis Telia Ferrell, bir kediyi önce kafasına defalarca vurarak öldürdü.

Ferrell ardından apartmandaki komşularının gözleri önünde kediyi çiğ çiğ yedi.

KEDİYİ PARÇALADI, KOMŞULARININ ÖNÜNDE YEDİ

Daily Star'ın aktardığına göre gözaltına alınan Ferrell, mahkemeye çıkarıldı ve ilk kefalet tutarı 100.000 dolar olarak belirlendi.

Öte yandan ABD'de ve köpek eti uzun zamandır insanlık dışı kabul ediliyor.