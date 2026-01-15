Fransa, müşterek tatbikatlara katılmak için Grönland'a asker gönderdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı talep ettiği söylemleri ve Çin ile Rusya'nın bölgeye tehdit oldukları uyarılarından sonra Avrupalı devletler tarafından bir askeri tatbikat düzenlenecek.

"FRANSA'NIN ARKTİK HAREKATI'NA KATILMASINA KARAR VERDİM"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Danimarka'nın talebi üzerine, Fransa'nın Danimarka tarafından Grönland'da organize edilen müşterek tatbikatlara, Arktik Dayanıklılık Harekatı'na katılmasına karar verdim." ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, ilk Fransız askeri unsurlarının söz konusu bölgeye doğru yolda olduğunu, başka askerlerin de peşinden gideceğini kaydetti.

"FRANSIZ ASKERLERİ GRÖNLAND'A DOĞRU GİDİYOR"

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon da aynı platformdan yaptığı açıklamada, "Fransız askerleri, Danimarka'nın ortaklarımızla birlikte organize ettiği tatbikatlara katılmak üzere Grönland'a doğru gidiyor." ifadesine yer verdi.

15 ASKER

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Paris hükümeti, Grönland'a yaklaşık 15 asker gönderdi.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, söz konusu askerler 17 Ocak'a kadar devam edecek ortak göreve katılacak.

Öte yandan, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda bugün Grönland ve İran'daki durumla ilgili Savunma Konseyi düzenlenecek.