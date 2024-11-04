ABD'de kendisini aldatan kaçak göçmen sevgilisini sınır dışı ettirdi

Haber Merkezi

ABD'de aldatılan bir kadının aldığı intikam, sosyal medyada çok konuşuldu.

Uzun süredir birlikte olduğu ve beraber yaşadığı kişi tarafından aldatıldığını öğrenen bir kadın, sevgilisinden aldığı intikamı TikTok hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

The Sun'ın haberine göre intikam planını detaylı şekilde anlatan kadın, sevgilisinin telefonunda aldatıldığının kanıtlarını bulduğunu söyledi.

İHANETİN BEDELİ AĞIR OLDU

Aldatıldığı gerçeğiyle yüzleşen genç kadın, sevgilisinin ABD'ye kaçak yollarla girdiğini tespit etti.

Adama iyi bir ders vermek isteyen kadın, "Lunaparka gidiyoruz" diyerek sevgilisi için hazırladığı intikam planını devreye soktu.

SEVGİLİSİNİ SINIR DIŞI ETTİRDİ

Yolculuğun büyük bölümünü uyuyarak geçiren adam, Meksika sınırını görünce gerçeği anladı.

Genç adam aldatmayı inkar ederken, genç kadın "Beni kullanamazsın. Madem böyle davrandın, seni burada bırakıyorum." diyerek sevgilisini sınırdaki güvenliklere ihbar etti.

Genç adam sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

"TARİHİN EN İYİ İNTİKAMI"

Bir kullanıcı, kadının anlattığı olaya yaptığı "Memnun kalmadığı ürünü iade etti" yorumuyla dikkat çekerken, başka bir kullanıcı "Tarihin en iyi intikam hikayelerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Kadın, yaptığından pişman olmadığını belirtti.