ABD'de kilisede 2 çocuğu öldürdü: Günlüğü ortaya çıktı

ABD'nin Minneapolis eyaletinde bir kilisede silahlı saldırı düzenleyen 23 yaşındaki Robin Westman'ın günlüğü ortaya çıktı.

Günlüğüne göre Westman, küçükken sınıf arkadaşlarıyla okulda yaşanan silahlı saldırıları tartıştıktan sonra okuldan uzaklaştırıldığını iddia etti ve daha sonra bir günlüğüne bu olayın kitlesel katillere olan derin takıntısının kaynağı olduğunu yazdı.

2 ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ, 18 KİŞİYİ YARALADI

On yıl sonra Westman, Annunciation Katolik Okulu'na geri döndü ve bu karanlık fantezilerini gerçekleştirdi; çarşamba sabahı bir ayin sırasında iki çocuğu öldürdü ve 18 kişiyi yaraladı.

Minneapolis silahlı saldırının şokunu yaşarken yetkililer, Westman'ın saldırı ile aynı zamanda YouTube'da yayınlanan videolarda paylaştığı dağınık yazıları tarayarak cinayetin nedenini araştırıyor.

"BENİ BULUN, BANA YARDIM EDİN"

CNN'in rahatsız edici içeriği gizlemek için çoğu Kiril alfabesiyle yazılmış olan bu sayfaların çoğunu inceleyerek, Westman'ın hayatındaki insanların, Westman'ın cinayetlerde kullandığı silahları satın almasını engelleyebilecek uyarı işaretlerini gözden kaçırıp kaçırmadıkları konusunda sorular ortaya attı.

Westman saldırıyı dikkatlice planlarken, geçen hafta kiliseyi ziyaret ettiğini yazarken, iç mekanın şemasını çizerken ve silahları test ederken, yakalanmak istediğini de ima etti. Westman'ı çevreleyen “karanlık enerji” hakkında yorum yapan bir aile üyesini tanımladıktan sonra, tetikçi şöyle yazdı: “Beni bulun, yardım edin. Yardım edin diye bağırıyorum.”

KİLİSEYİ DAHA ÖNCE ZİYARET ETMİŞ: HESAPLAMA YAPMIŞ

Yetkililer, CNN'e, Westman'ın kısa süre önce Annunciation kilisesini ziyaret ettiğini ve Katolik inancına yeniden bağlanmakla ilgileniyormuş gibi davrandığını doğruladı. Westman günlüğünde kapı kollarına baktığını, kurbanları en iyi şekilde içeride kilitlemek için hesaplamalar yaptığını ve öğretmenlerin nerede olduğunu not aldığını anlatıyor. Polis, bu yazıları “manifesto” olarak nitelendirirken CNN'in incelemesi, el yazısı girişlerin tutarlı bir amaç beyanı veya siyasi bildiri olmaktan çok, saldırganın sorunlu zihin durumuna dair karışık, bilinç akışı penceresi olduğunu ortaya çıkardı.

"BU BİR DİN SALDIRISI DEĞİL"

Westman, “Bu bir kilise veya din saldırısı değil, mesaj bu değil” diye yazdı. “Mesaj, mesajın olmadığıdır.” diye ekledi.

Günlük kayıtları, Westman'ın özel düşüncelerine rahatsız edici ve kapsamlı bir bakış sunuyor. Katil, fark edilmemek için çaba gösterdiğini ve birinin defteri bulması ihtimaline karşı kayıtları Kiril alfabesiyle “şifreli” olarak yazdığını anlatıyor.

"BİR TERAPİSTLE VEYA AİLEMLE KONUŞAMAM"

Westman, “Gerçekten sadece düşüncelerimi yazabileceğim bir yer istiyorum. Bir terapistle veya ailemle konuşamam çünkü hemen ihbar edilip gözetim listesine alınırım.” diye açıklıyor.

Günlüğe göre Westman, yıllardır depresyondan muzdaripti ve intihar, cinayet düşünceleriyle boğuşuyordu.

Westman, şunları yazdı: “Sevgi dolu bir ailem ve benim başarılı olmamı isteyen insanlardan oluşan iyi bir destek sistemim var. Nedense, oldukça iyi bir hayatım olması ve insanları öldürmek istemem benim için hiçbir zaman birbiriyle bağlantılı olmadı.”

"GİTTİĞİM HER OKULDA SİLAHLI SALDIRI HAYALİ KURDUM"

Westman, “Gittiğim her okulda, bir noktada okulumda silahlı saldırı düzenleme hayali kurdum. Hatta her işimde bile.” diye ekledi. Westman, bunun yedinci sınıfta yaşanan bir olayla başladığını yazdı.

Westman'ın o sırada hangi okula gittiği belli değil. Eski bir sınıf arkadaşı, yerel haber kanalı KSTP'ye, gelecekteki katilin Saint Paul'daki bir okulda yedinci sınıfa gittiğini ve Westman'ın Hitler'i övmesi gibi rahatsız edici davranışlar sergilediğini hatırladığını söyledi.

"OKULDA SİLAHLI SALDIRI OLURSA NEREYE SAKLANIRSIN"

O dönemde, bir günlük kaydına göre, Westman, bir kıza “Okulda silahlı saldırı olursa, nereye saklanırsın?” diye sormuş. Ancak günlüğe göre, öğrenci bunu yetişkinlere anlattıktan sonra, Westman bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası almış. Westman, “Temelde, bir şey kastetmediğime söz verdim.” diye yazdı.

ÇOCUK KATİLLERİNİN İZİNDE

Diğer bir eski sınıf arkadaşı, Annunciation'ın bir noktada Westman'a disiplin cezası verdiğini hatırladığını, ancak olanların ayrıntılarını bilmediğini söyledi. “Bu konuda bazı dramlar yaşandı. Öğrenciler ve veliler bunun ne olduğunu asla öğrenemediler.” dedi.

Günlüğünde, diğer kitlesel katillerle ilgili tartışmalar, çocukları öldürmekten zevk aldığına ve 2012 yılında Connecticut'taki Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda 20'si çocuk olmak üzere 26 kişiyi öldüren Adam Lanza gibi katillerin izinden gittiğine dair karanlık fanteziler yer alıyor.

Günlükte ayrıca ırkçı ve antisemitik hakaretler de dikkat çekiyor.