ABD'de, kimyasal sızıntıdan etkilenen East Palestine için sağlık programı başlatıldı

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı East Palestine kasabasında, 2023 yılında yaşanan tren kazasının ardından yayılan zehirli kimyasalların bölge sakinleri üzerindeki uzun vadeli etkilerini araştırmak amacıyla yeni bir sağlık programı hayata geçirildi.

10 milyon dolar bütçeli ve 5 yıl sürecek program, vinil klorür gibi tehlikeli maddelere maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkilerini inceleyecek ve bölge halkının tıbbi ihtiyaçlarına destek sağlayacak.

SAĞLIK PROGRAMINA AİT DETAYLARI PAYLAŞTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kimyasal sızıntıdan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine kasabası için başlatılan yeni sağlık girişiminin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

"EAST PALESTINE İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Programın, tren kazası sonrası oluşan kimyasal sızıntının insan sağlığı üzerindeki etkisini incelemek ve bölge sakinlerinin ihtiyaç duydukları tıbbi bakıma erişmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatıldığını belirten Vance, dönemin başkanı Joe Biden'ı da East Palestine sakinleri için 'hiçbir şey yapmamakla' suçladı.

ABD yönetiminin 10 milyon dolarlık bütçe ayırdığı 5 yıllık program kapsamında, trenden sızan vinil klorür, etilen glikol ve benzen kalıntısı gibi tehlikeli kimyasallara maruz kalmanın uzun vadeli sağlık etkileri incelenecek.

OHİO'DA ZEHİRLİ KİMYASAL TAŞIYAN TRENİN RAYDAN ÇIKTIĞI KAZA

ABD'nin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun, 3 Şubat 2023'te raydan çıkarak patlaması çevre felaketine neden olmuştu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.