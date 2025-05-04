ABD'de kızamık salgını vakaları artıyor

DHA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede kızamık vakalarında endişe verici bir artış yaşandığını duyurdu. CDC’nin son verilerine göre, ülke genelinde doğrulanmış kızamık vakalarının sayısı 935’e ulaştı. Bu rakam, 2024 yılının tamamında kaydedilen vaka sayısının üç katından fazla.

En büyük kızamık dalgası ise son üç aydır Texas’ta etkisini sürdürüyor. Eyalette teyit edilen 683 vaka, toplam sayının büyük bölümünü oluşturuyor. Salgının kontrol altına alınamaması, virüsün çevre eyaletlere sıçramasına yol açtı. CDC, New Mexico, Oklahoma ve Kansas’ta da artan vaka sayılarının dikkatle izlendiğini belirtti.

AŞI KARŞITLIĞI VE DÜŞÜK BAĞIŞIKLIK, VAKALARI ARTIRDI

Üç veya daha fazla vakanın tespit edildiği ve aktif salgın bölgesi olarak tanımlanan diğer eyaletler arasında Indiana, Michigan, Montana, Ohio, Pennsylvania ve Tennessee de bulunuyor.

Uzmanlar, kızamık vakalarındaki hızlı artışın aşı karşıtlığı ve düşük bağışıklık oranlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.