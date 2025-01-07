ABD'de konsolosluk önünde silahlı saldırı:1 ölü

ABD'de korku dolu anlar...
Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bulunan Honduras Konsolosluğu'nun dışında şüpheli bir şahıs, güvenlik görevlilerin bulunduğu kabine silahlı saldırı düzenledi.
Silah seslerinin yankılanması üzerine konsoloslukta bulunan görevliler, şüpheliyi gözaltına aldı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Meksika Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Atlanta'daki konsolosluk binasının dışında silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, konsoloslukta güvenlik görevlisi olarak çalışan Meksika vatandaşı bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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