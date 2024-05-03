ABD'de kuş gribi kapan ineklerin sütünü içen kediler öldü ABD’de büyükbaş hayvanlarda başlayan kuş gribi, Texas eyaletindeki çiftliklerde çiğ süt içen kedilerin ölmesine neden oldu. ABD kurumları, kuş gribinin türler arası bulaştığına dikkat çekerek bir dizi önlem aldı.

DHA

ABD Halk Sağlığı Kurumu CDC, 30 Nisan tarihli bir raporda, 2021'de ABD'ye yayılan patojenik kuş gribinin (H5N1) Kansas ve Teksas eyaletlerindeki süt sığırları ve kediler arasında görüldüğünü duyurdu.

CDC, kuş gribi taşıyan sığırlarda beslenme düşüklüğü ve süt azalımı tespit edildiğini belirtirken, bu sığırların pastörize edilmemiş çiğ sütünü tüketen evcil kedilerde 'ölümcül sistemik grip enfeksiyonu' geliştiğini açıkladı.

Eyaletler arasında sığırlar, test edilip taşınacak

Kuş gripli ineklerin nakledildiği Michigan, Idaho ve Ohio çiftliklerindeki sığırlarda, enfeksiyonlar gözlendiğinden inekten ineğe bulaşma meydana geldi. CDC, kuş gribinin türler arası bulaştığı konusunda uyarıda bulunarak

ABD Gıda ve İlaç İdaresi ticari süt tedarikinin güvenli kaldığını belirtmiş olsa da pastörize edilmemiş büyükbaş hayvan sütünde influenza virüsünün tespiti, potansiyel türler arası bulaşma nedeniyle endişe vericidir.

ifadelerini kullandı. ABD Hayvan ve Bitki Sağlığı Muayene Hizmeti ve ABD Tarım Bakanlığı, 24 Nisan’da kuş gribinin yayılmasını önlemek için eyaletler arası sığır taşımacılığında testi zorunlu tutan bir ‘Federal Emir’ yayımladı.

Süt sığırlarında kuş gribi

Federal Emir’de şu ifadelere yer verildi:

Kuş gribi, evcil kümes hayvanlarının ve yabani kuşların bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Kuş gribi, evcil kümes hayvanları için öldürücüdür ve sürünün tamamını birkaç gün içinde yok edebilir. Kuş gribi dünya çapında kümes hayvanları endüstrisi, hayvan sağlığı, insan sağlığı, ticaret ve ekonomi için bir tehdittir. ABD'de artık süt sığırlarında kuş gribi tespit edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)