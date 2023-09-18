ABD'de LGBT bayrağının sınıftan indirilme anı Tarih dersinde duvara asılan LGBT bezine tepki gösteren kadın, indirdiği bayrağı çöp kutusuna attı. Öğretmen ile veli arasındaki tartışma kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede LGBT haklarını korumak üzere adımlar atmasıyla dikkat çekiyor.

Biden, söz konusu topluluğun haklarının korunması için ekonomik yaptırımları kapsayan muhtırayı imzalamıştı.

ABD'de LGBT tartışması

ABD'nin uluslararası misyonlarına gönderilen talimatta, eşcinsel karşıtlığıyla mücadele edilmesi istenmişti.

Ülkenin eski Başkanı ve 2024 seçimlerine aday olmaya hazırlanan Donald Trump ise bu tutuma tepki gösteriyor.

Trump, "Tanrı iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın" diyerek Biden'ın politikalarını tersine çevirme sözü veriyor.

Sınıfa girdi, bayrağı indirdi

ABD'de LGBT yanlıları ve destekçileri zaman zaman karşı karşıya geliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir okulda sınıfa giren bir veli, tarih öğretmeninin arkasındaki duvarda asılı LGBT bayrağını indirdi.

"Tarih anlatın diye para ödüyoruz"

Söz konusu bez parçasını buruşturarak çöpe atan Amerikalı, "Vergimi bu tür şeyler desteklensin diye ödemiyorum." dedi.

Öğretmene tepkisini dile getiren kadın, "Size tarih anlatmanız için para ödüyoruz." diye ekledi.

"Bayrağın yeri çöp kutusu"

LGBT bayrağının yerinin çöp kutusu olduğunu söyleyen kadın, "Oğluma adam olarak büyümesini öğretiyorum. Bayrağı asmanı istemiyorum." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine öğretmen ise kadından sınıfı terk etmesini isterken, "Tarih öğretmek zorundasın." yanıtını aldı.