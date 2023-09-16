Donald Trump: Tanrı iki cinsiyet yarattı, erkek ve kadın Erkek ve kadın dışında üçüncü cinsiyeti reddeden Trump, "Tanrı iki cinsiyet yarattı" dedi. Trump, göreve gelir gelmez tarihi kararlara imza atacağını belirtirken, Üçüncü Dünya Savaşı'nı engelleyeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayları, Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Konuşmacılar arasında, açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ABD'nin eski Başkanı Donald Trump da vardı.

Trump, cinsiyet değişikliği ameliyatlarına karşı olmasıyla bilinirken, bu alandaki mücadelesini sürdüreceğini her fırsatta dile getiriyor.

Daha önceki açıklamalarında, trans bireylere tepki göstererek, 2024 seçimlerini kazanması halinde bu "çılgınlıkla" mücadele etme sözü verdi.

Trump, reşit olmayanların toplumsal cinsiyeti onaylayan sağlık hizmetlerinden yararlanmasını yasaklayan bir yasa çıkarmayı planladığını da söylüyor.

"Zehirli cinsiyet ideolojisini bertaraf edeceğim"

Washington'daki programda kürsüye çıkan 77 yaşındaki Cumhuriyetçi siyasetçi, bu konuda kararlı olduğunu yineledi.

Erkek ve kadın dışında üçüncü cinsiyeti reddeden Trump, yeni bir dünya savaşını da engelleyeceğini söyledi.

Trump, "Zehirli toplumsal cinsiyet ideolojisini bertaraf etmek üzere tarihi bir adım atacağım." dedi.

"Tanrı başlangıçta iki cinsiyet yarattı"

Geçmişte başkan olarak görev yaptığı döneme aldığı kararlarla ve açıklamalarıyla damga vuran Trump, "Tanrı başlangıçta iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın" ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın bu sözleri, salondakiler tarafından çığlıklarla ve alkışlarla destek buldu.

"Bu çılgınlık sona erecek"

Geçmişteki mesajlarında, reşit olmayanlara cinsiyet onaylayıcı bakım sağlayan doktorları ve hastaneleri cezalandırma sözü veren Trump, şunları söylemişti:

Hiçbir ciddi ülke çocuklarına yanlış cinsiyetle doğduklarını söylememeli. Benim liderliğim altında bu çılgınlık sona erecek.

Cinsiyet değişikliğinin özendirilmesine karşı

Kasım ayında 2024 başkanlık adaylığını resmen açıklayan Trump, yeniden seçilmesi halinde, cinsiyet değiştirme kavramını "her yaşta" teşvik eden programları derhal durdurmaları için federal kurumlara talimat vereceğini belirtmişti.

Trump, cinsiyet onaylayıcı müdahalelerin finansmanını sağlayan federal vergi gelirlerinin kullanılmasını yasaklama vaadinde bulunmuştu.

"Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyeceğim"

Washington'daki konuşmasının devamında ise "İncil, kutsanmışların barışı sağlayanlar olduğunu söylüyor. Ben de barışı sağlıyorum." diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

Suriye'den ve Irak'tan çıktık. İsrail'i korudum. Sizin arabulucunuz olacağım. Sizlere bu sözü verebilecek tek aday benim: Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyeceğim.