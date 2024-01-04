ABD'de mahkeme karıştı: Sanıktan yargıca saldırı Nevada'da yargıç, hüküm verdiği sırada sanığın saldırısına uğradı. Mahkeme salonundaki kamera, yaşananları anbean kaydetti.

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ensonhaber.com

ABD'nin Nevada eyaletindeki mahkeme saldırıya sahne oldu.

Mahkemede görülen darp davasında hüküm veren yargıç, sanığın saldırısına uğradı.

Yerinden fırlayan sanık, savunma masasının ve kürsünün üzerinden atlayarak yargıcı hedef aldı.

Saldırı sonucu yargıç yaralandı ancak hastaneye kaldırılmasına gerek görülmedi. Tutuklanan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, yeni ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Saldırı anı mahkeme kamerasında

Mahkeme salonundaki kameralar tarafından kaydedilen anlarda, Clark Bölge Yargıcı Mary Kay Holthus, kendisine yaklaşan saldırganı fark etti. Önlem almaya çalıştı ancak başaramadı.

Yargıç, saldırı sonrası koltuğundan yere düştü. Mahkemedekiler sanığa müdahalede bulundu.

Müdahale eden görevlinin omzu çıktı

Ayrıca yargıcın yardımına gelen bir mahkeme görevlisi de alnından yaralanırken omzu çıktı. Görevli, hastaneye kaldırıldı.

Bölge Başsavcısı Richard Scow, saldırı anına ilişkin, "O kadar hızlı oldu ki ne yapılacağını bilmek zordu." dedi.

"Yargıyı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Mahkeme sözcüsü Mary Ann Price, yetkililerin "tüm protokolleri gözden geçirdiklerini; yargıyı, halkı ve çalışanları korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını" söyledi.