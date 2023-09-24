ABD'de Menendez yorumları: Biden'ın Türkiye'ye F-16 tedarikinde işi kolaylaştı Menendez'in, Türkiye'ye F-16 tedarikinin önündeki en büyük engel olduğuna dikkat çekildi. Rüşvet skandalının ardından Biden yönetiminin işinin daha kolay hale geldiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

ABD'de Türkiye karşıtı tavırları ve attığı adımlarla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez, rüşvet almakla suçlanıyor.

Suçlamaların odağındaki bir diğer isim, Menendez'in eşi Nadine Arslanian oldu.

Menendez skandalı

Menendez’in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirildi.

Türkiye düşmanı ismin karıştığı skandallar bunlarla sınırlı değil.

Demokrat siyasetçi ayrıca senatörlük makamı üzerinden usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, iş tazminatı ve lüks araç edinme yolsuzluklarıyla gündeme geldi.

F-16'ların önündeki en büyük engel

F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesini istemeyen Menendez ile ilgili ABD basınında çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Al Monitor internet sitesinin haberinde, F-16'ların Türkiye'ye satışının önündeki en büyük engelin Menendez olduğuna dikkat çekildi.

"Biden yönetimi ikna etmek için uğraşıyordu"

İddianamenin Ankara tarafından "çok yakından" takip edildiği belirtilerek şöyle denildi:

ABD hükümetinin satış için Senato onayına ihtiyacı var. Biden yönetimi, Menendez'i ikna etmek için uzun süre uğraşıyordu.



Türk toplumu, Senatör Menendez'in rüşvet almakla suçlandığı haberinden memnun olacaktır.

"Biden'ın işini kolaylaştıracak"

Bob Menendez, Türkiye'nin Washington'daki "en büyük hırslı rakiplerinden biri" olarak tanımlandı.

Söz konusu ismin, F-16 satışlarını bir süredir engellediği, hakkında çıkan rüşvet haberlerinin ise "Biden'ın işini kolaylaştıracağı" kaydedildi.

İki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör

İddianame ile New Jersey'nin Demokrat Senatörü Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu.

Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, "ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör" olarak kayıtlara geçti.

New Jersey Senatörü olarak 2006'dan bu yana görev yapan Menendez'in, 2024 ABD Başkanlık Seçimi'nde yeniden Kongre'ye Demokrat Parti'den aday olması bekleniyor.

Türkiye karşıtlığı ile biliniyor

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Bob Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ve Rum ile Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı olması ve ABD tarafından Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla adından sık sık söz ettiren Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da gündeme getiriyor.

Menendez, 25 Ağustos'ta, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizm"e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası ödülüne layık görülmüştü.