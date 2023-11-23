ABD'de Müslüman satıcıya nefret kusan Stuart Seldowitz tutuklandı ABD Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı ve ABD'nin 44. başkanı Obama'nın danışmanlığını yapan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı sokak satıcısını taciz ettiği videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından tutuklandı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Hamas'ın baskınını bahane ederek Gazze'ye yönelik sivil hedefleri gözetmeden başlattığı operasyonda 48 gün geride kaldı.

Tüm dünyanın gözleri önünde sivil katliamlarını sürdüren İsrail'e en büyük destek ABD'den geliyor.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.

"4 bin Filistinli çocuğu öldürdüysek yeterli değil"

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

İslam'a hakaretlerde bulundu

Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği dikkati çekmişti.

Görüntülerin ardından Seldowitz, nefret suçu işlediği gerekçesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tutuklandı

Bunun ardından harekete geçen ABD polisi, düzenlenen operasyonla yakaladığı Seldowitz'i tutukladı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Seldowitz'i ikinci derece ağır taciz, nefret suçu/takipçilik, korku yaratmak için ısrarlı takip ve iş yerinde ısrarlı takiple suçladı.

İşine son verilmişti

Gotham Government Relations adındaki halkla ilişkiler firması da Seldowitz'in işine son verildiğini açıklamıştı.

Obama döneminde kritik görevler yaptı

Seldowitz 1999 ve 2003 yıllarında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ve Filistin İlişkileri Ofisi'nde görev yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.