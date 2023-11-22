İsrail'in katliamına ABD'de destek: 4 bin Filistinli çocuğu öldürmemiz yetmez Sokak satıcısını hedef alan Obama dönemi yetkilisi Seldowitz, satıcıyı 'terörist' olmakla suçladı. Seldowitz, İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların sayısının 'az' olduğu yönünde skandal ifadeler kullandı.

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ensonhaber.com

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 bini aşkın sivil öldürüldü.

ABD'de eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı ve ulusal güvenlik görevlisi Stuart Seldowitz, Manhattan'da sokak satıcısını taciz etti.

Mısırlı satıcıya "terörist" diyen Seldowitz, "4 bin Filistinli çocuğu öldürdüysek, bu yetmez." ifadesini kullandı.

Sokak satıcısını hedef aldı

Satıcıyla konuşurken İslamofobik ifadeler kullanan Seldowitz, "Buraya senin Hamas'a inandığını gösteren işaretler koyacağım." dedi.

Alışveriş yapıp yapmak istemediği sorulan Seldowitz, satıcı tarafından bulunduğu noktayı terk etmesi yönünde defalarca uyarıldı.

"Teröristleri destekliyorsun, berbat bir insansın"

Seldowitz, uyarılara aldırış etmedi. Söz konusu satıcıya, bulunduğu yerde satış yapma izni ve ABD vizesi olup olmadığını sorarken, "Sen bir teröristsin, teröristleri destekliyorsun. Berbat bir insansın." ifadelerini kullandı.

İzni olduğunu söyleyen Mısırlı, "Burada doğdum. Amerikan vatandaşlığım var." şeklinde karşılık verdi.

"4 bin Filistinli çocuğu öldürdük ama bu yeterli değil"

Suçlamaları reddeden satıcı, "Çocukları ben değil, siz öldürüyorsunuz." dedi. Bunun üzerine Stuart Seldowitz, İsrail'in katliamını öven skandal ifadelere imza attı:

4 bin Filistinli çocuğu öldürdük ama bu yeterli değil.

ABD basını: Şoke edici görüntüler

Görüntüler, ABD basınının gündemine oturdu. New York Post, "şoke edici görüntüler" dediği haberinde şunları aktardı:

Görüntülere göre, Başkan Obama döneminde görev yapan eski bir Beyaz Saray güvenlik danışmanı, satıcıya birçok kez İslamofobik sözler söyledi.

Helal gıda satıcısını taciz etti

New York Times gazetesi, "Eski bir Dışişleri Bakanlığı çalışanı ve ulusal güvenlik yetkilisi, bir helal gıda satıcısını taciz etti ve adamı 'terörist' olarak nitelendirdi." diye yazdı.