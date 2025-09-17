ABD’de okul yakınında silahlı saldırı düzenlendi

ABD, okul yakınında meydana gelen silahlı saldırı olayını konuşuyor...

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Berwyn kentinde dün saat 16.05 sıralarında Lincoln Ortaokulu önünde erkek bir şüpheli, uzun namlulu tüfekle bir araca ateş açtı.

SALDIRGAN EKİPLERE DE ATEŞ AÇTI

Polis yetkilileri, saldırganın daha sonra ekiplere de ateş açtığını, ancak polislerin karşılık vermediğini belirtti.

Destek ekiplerinin gelmesinin ardından saldırganın aracına yaklaşan polisler, şüphelinin intihar ettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BİRİMLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Saldırganın ateş ettiği araçta ise 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Yetkililer, olayın aile içi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını duyururken, soruşturma birimlerinin çalışmalarının sürdürdüğü kaydedildi.