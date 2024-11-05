ABD'de oy sayım merkezlerinin çatılarında keskin nişancı önlemi

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ABD'de beklenen tarihi gün geldi.

Ülkenin kaderini belirleyecek başkanlık seçimi için milyonlarca seçmen bugün sandık başına gidiyor.

Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yarıştığı çekişmeli seçimden galip gelen isim, bu seçimle belirlenecek.

Tüm dünyanın heyecanla beklediği bu başkanlık yarışının yanı sıra, taşkınlıklar ve çirkin saldırılar da bekleniyor.

Yerel yetkililer, aşırıcı grupların saldırına yönelik sıkı önlemler aldı.

ÇATILARDA KESKİN NİŞANCILAR KONUŞLANDIRILDI

Washington Post'un haberine göre, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Sokaklarda yaşanacak beklenmedik eylemler içinse, çok sayıda ilave polis ve İHA'lar görevlendirildi. Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı.

OY KABİNLERİNE PANİK BUTONU YERLEŞTİRİLDİ

Oy kullanma kabinlerine panik butonları yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.

Bu denli yüksek güvenlik önlemlerinin sebebi ise 2020 seçimlerinde yaşanan olaylar.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.