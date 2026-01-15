İran'da türbeler yakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 615’e, tutuklananların sayısının ise 18 bin 470’e yükseldi.

Gerilimin arttığı ve protestoların sürdüğü İran'dan gelen bazı görüntüler ise şaşırttı.

TÜRBELER YAKILDI

İran'da bazı protestocuların türbelere girdikleri ve ayakkabılarla tekmeledikleri görüldü.

Bununla kalmayan protestocular, türbeleri ateşe vererek yanmasını izledi.

İran'dan gelen bu görüntüler, protestoculara tepki gösterilmesine de neden oldu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

HRA’nın paylaştığı verilere göre; gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 615’e yükseldi. Ölenlerin 2 bin 435’inin protestocu, 13’ünün 18 yaş altı çocuk olduğu aktarılırken, protestocu olmayan tarafsız 14 sivilin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ayrıca toplam 153 güvenlik gücü personeli ile sivil hükümet destekçisinin öldüğü ifade edildi. HRA’nın 882 harici ölüm vakası ile ilgili incelemeyi sürdürdüğü belirtilirken, en az 2 bin 54 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı.

31 eyaletteki 187 şehre yayılan 617 protesto gösterisinde 18 bin 470 kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

HRA’dan dün yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 571, tutuklananların sayısı ise 18 bin 434 olarak açıklanmıştı. Yaralı sayısının ise bin 134 olduğu kaydedilmişti.