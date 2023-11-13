ABD'de pistten çıkan uçak otomobile çarptı Pistte duramayan pilot, çitleri kırarak yoldan geçen otomobille çarpıştı. Üç kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

ABD'de inişe geçen uçak, talihsiz bir kaza yaşadı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada pilot, pistin sonunda durmayı başaramadı.

Çite çarpan uçak, o sırada yoldan geçen otomobille çarpıştı.

Sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, 2'si uçakta, biri ise araçta olmak üzere yaralanan 3 kişiye ilk müdahale yapıldı.

Kazaya karışanlardan biri, hafif yaralanmayla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin uçakta mı yoksa otomobilde mi olduğu bilinmiyor.

"Çitin üzerinden geçti, sonra yola çıktı"

ABD basınına göre, kazayla ilgili bir görgü tanığı şunları anlattı:

Jetin diğer tarafında, piste en yakın yerdeydim. Aniden bir uçağın iniş yaptığını duydum. Sonra baktım ve lastiklerden duman çıktığını gördüm.



Pistin sonunda duramayacak kadar hızlı gittiğini görebiliyordum. Çitin üzerinden geçti, sonra yola çıktı.

Araçlar durdu, kuyruk oluştu

Başka bir görgü tanığı da "Herkes durdu. Tüm araçlar durdu. 5 metrelik kuyruk oluştu." dedi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazanın nedenini araştırıyor.

Ekiplerin olay yerinde inceleme ve akşam saatlerine kadar temizlik yapması nedeniyle yol saatlerce trafiğe kapatıldı.