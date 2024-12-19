ABD'de polis, sokakta dolaşan maymunlara karşı halkı uyardı

DHA
ABD'de emniyet güçleri, ülkede yaşayanlara garip bir uyarıda bulundu.
Florida eyaletinde polis, sokakta dolaşan maymunlar hakkında birçok ihbar aldıklarını duyurdu.
HALK, MAYMUNLARA KARŞI UYARILDI
İhbarlar sonrasında açıklama yapan polis, halkı maymunlarla temastan kaçınmaları ve onları yakalamamaları konusunda uyardı.
Açıklamada, maymunların insanlara zarar verebileceği veya hastalık taşıyabileceği ifade edildi.
'ZARAR VEREBİLİR VEYA HASTALIK TAŞIYABİLİR'
Polis, halkın bölgede maymunla karşılaşmaları halinde yardım için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'yla (FWC) iletişime geçmelerini istedi.
Florida’da yabani maymunları beslemek FWC tarafından 2017'den itibaren yasak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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