Süleyman Soylu’nun İsrail çıkışı gündem oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun İsrail'e yönelik sarf ettiği sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

İSRAİL HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ GÜNDEM OLDU

Soylu’nun “300–400 bin şehit veririz ama İsrail diye bir memleket kalmaz” ifadeleri yorum yağmuruna tutuldu.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Ramazan Bayramı çerçevesinde vatandaşlara hitap eden Soylu, Gazze, Mescid-i Aksa ve Lübnan'daki sivil ölümlerine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu ateş çemberine çekilmek istendiğini vurguladı.

"İSRAİL DİYE BİR MEMLEKET KALMAZ"

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Soylu, Türkiye’nin olası bir İsrail saldırısına karşı duruşuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Belki farkında değil ama biz İsrail ile sınırdaşız. Hatay'dan İsrail sadece 5 saat mesafede. Alimallah, Müslümanlara yaptığı zulmün bir benzerini bize yapmaya kalkarsa; 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz."