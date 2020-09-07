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    ABD'de polise molotof atarken kendini yakan eylemci

    Portland'da polisi molotof kokteyliyle hedef almak isteyen gösterici, kendini bir anda alevlerin içinde buldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 10:45
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    ABD'de polise molotof atarken kendini yakan eylemci

    ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine tepkiler devam ediyor.

    Portland'da gösterilerin 100. gününde, eylemcilerle polis bir kez daha karşı karşıya geldi.

    Geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan olayda göstericilerden biri, ABD polisine molotof kokteyli atmak isterken kendini yaktı.

    MOLOTOF ATARKEN KENDİNİ YAKTI

    Ayakları alev almaya başlayan gösterici, korkuyla kendini yere atarak alevlerden kurtulmaya çalıştı. Göstericiyi ölümden, diğer eylemciler kurtardı.

    Korku dolu anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Portland'da protestocu, polise molotof atarken kendini yaktı ViDEO

    ABD de polise molotof atarken kendini yakan eylemci #1

    ABD de polise molotof atarken kendini yakan eylemci #2

    ABD de polise molotof atarken kendini yakan eylemci #3

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