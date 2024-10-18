ABD'de sahile köpek balığı vurdu

ABD'de dehşet..
Massachusetts eyaletinin Cape Cod bölgesinde sahile vuran beyaz köpek balığı, polis tarafından çekiciyle kaldırıldı.
Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NE YAZIK Kİ KÖPEK BALIĞI SAHİLE VURMUŞTU"
Ne yazık ki köpek balığı sahile vurmuştu, neden öldüğü henüz bilinmeyen köpek balığı memurlarımız tarafından kaldırıldı. Herhangi bir vardiyada ne tür bir çağrıya cevap vereceğinizi gerçekten asla bilemezsiniz.
Atlantik Beyaz Köpek balığı Koruma Ofisi, köpekbalığının nasıl öldüğüne ilişkin net bilginin incelemeler sonrasında anlaşılacağını ifade etti.
BÖLGEDE TAHMİNİ 800 BEYAZ KÖPEK BALIĞI BULUNUYOR
Ofis tarafından 2023 yılında yapılan araştırmada, 2015-2018 yılları arasında Massachusetts’de tahmini 800 beyaz köpek balığı bulunduğu belirtildi.
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