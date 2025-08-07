ABD'de sahte hemşire skandalı: Binlerce hastaya baktı

ABD'de sahte belgelerle hemşire olarak işe giren 29 yaşındaki Autumn Bardisa, 4 bin 486 hastaya tıbbi müdahalede bulunduğu dönemde bazı hastaları zehirlediği şüphesiyle gözaltına alındı. Bardisa’nın 2024 Haziran ile 2025 Ocak ayları arasında görev yaptığı ve bu sürede birçok hastaya müdahale ettiği belirtildi.

Hastane yönetimi, Bardisa’nın mesleki nitelikleriyle ilgili şüpheler üzerine sözleşmesini sonlandırdı ve konuyla ilgili polise bilgi verildi. Başlatılan inceleme, olayın bugüne kadar ortaya çıkarılan “en rahatsız edici” tıbbi dolandırıcılık vakalarından biri olduğunu ortaya koydu.

GERÇEK BİR HEMŞİRENİN SİCİL NUMARASINI KULLANDI

Soruşturma kapsamında Bardisa’nın, 2023 Temmuz’unda sahte belgelerle işe başladığı, başka bir şubede görevli ve aynı ismi taşıyan gerçek bir hemşirenin sicil numarasını kullandığı belirlendi. Ocak ayında terfi teklifi alan Bardisa'nın, bir meslektaşının dikkatli kontrolü sayesinde foyası ortaya çıktı. Söz konusu çalışan, Bardisa’nın hemşire yardımcılığı lisansının süresinin dolduğunu fark ederek yetkililere ihbarda bulundu.

7 AYRI SUÇTAN YARGILANACAK

Yapılan ihbarın ardından Bardisa'nın işine son verildi ve 7 ay süren bir ceza soruşturması başlatıldı. Bardisa hakkında lisanssız hasta bakmakla ilgili 7 ayrı suçlamayla ve sahte kimlik kullanmaktan tutuklama kararı çıkarıldı.

Autumn Bardisa, 5 Ağustos’ta gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.