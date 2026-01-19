Irak'tan Suriye sınırı mesajı: Sınır güvenli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonlarının ardından Irak’ta terör örgütü DEAŞ üyelerinin cezaevlerinden kaçtığı yönünde haberler yayıldı.

Söz konusu haberlerin ardından Irak hükümeti, halkın panik yapmaması için Suriye sınırının güvenli olduğu mesajını verdi. Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Sabah el-Numan, yaptığı açıklamada Suriye sınırının 600 kilometrelik hattı boyunca inşa edilen devasa beton duvar projesinde yüzde 80 başarı oranına sahip olduğunu belirterek, Suriye sınırının sadece beton engellerle değil, termal kameralar, gelişmiş lojistik teknikler ve 24 saat aralıksız görev yapan keşif uçaklarıyla izlendiğini vurguladı.

"TARİHİN EN GÜVENLİ DÖNEMİ"

Suriye’de meydana gelen gelişmelerden dolayı vatandaşları bu konuda endişelenmemeye çağıran Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin tüm sınırlarının emniyette olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Medya Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mikdad Miri, Irak halkını teskin eden bir mesaj yayımlayarak, "Irak’ın tüm sınırları emniyettedir ancak Suriye sınırımız, alınan önlemlerle tarihin en korunaklı ve en güvenli dönemini yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

"MUSUL-SURİYE SINIRI YÜZDE 100 GÜVENCE ALTINDA"

Musul Valisi Abdulkadir el-Dahil ise, sınır güvenliği konusundaki spekülasyonlara son verdi. Vali el-Dahil, "Musul-Suriye sınırı yüzde 100 güvence altındadır. Ordu, polis, sınır birlikleri ve Haşdi Şabi unsurlarımız koordineli bir şekilde konuşlanmış durumdadır. Musul halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yoktur" dedi.

SINIRA HAŞDİ ŞABİ TAKVİYESİ

Güvenlik önlemleri kapsamında Haşdi Şabi 25. Tugayı, Suriye sınırındaki kritik noktalara ek birlikler sevk etti. Özellikle Trifavi-Haseke bölgesindeki stratejik geçiş noktaları, sızmaları engellemek ve yasa dışı faaliyetleri durdurmak amacıyla tahkim edildi. Operasyonlarda istihbarat desteğinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.