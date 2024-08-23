ABD'de sahte karpuzların içinde 6 milyon dolar değerinde metamfetamin yakalandı ABD-Meksika sınırında karpuz sevkiyatının içine gizlenmiş sahte karpuzlarda uyuşturucu madde yakalandı. Uyuşturucu paketlerine karpuza benzemesi için boyalı naylon ambalaja sarılmış ve yuvarlak bir şekil verildiği görüldü.

Haber Merkezi

ABD sınır polisi, 16 Ağustos’ta Meksika sınırında Otay Mesa kentinde karpuz sevkıyatı yapan bir kamyonu durdurdu ve arama yaptı.

Arama sonucunda gerçek karpuzların arasına gizlenmiş, boyalı naylon ambalaja sarılmış ve yuvarlak bir şekil verilmiş sahte karpuzları tespit etti.

Toplamda 1.220 pakette iki tondan fazla son derece tehlikeli metamfetamin maddesi ele geçirildi.

SAHTE KARPUZLARIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

The Guardian'nın aktardığına göre yetkililer, uyuşturucu maddenin sokak değerinin 6 milyon dolar olduğunu belirterek sürücüyü gözaltına aldı.

Öte yandan kısa zaman önce de Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) Atlanta şubesi yaklaşık 3,2 milyon dolar değerinde metamfetaminin kereviz sevkiyatının içine gizlendiğini ortaya çıkarmıştı.

ÖNCE KEREVİZ, SONRA KARPUZ...

8 Ağustos'ta Georgia'nın Forest Park bölgesindeki bir çiftçi pazarında yaşanan olaya ilişkin konuşan DEA özel ajanı Robert Murphy, ele geçirilen metamfetaminin 'bir seferde sevkiyatı yapılacak önemli ve inanılmaz boyutta bir uyuşturucu' olduğunu söylemiş, sevkiyatın adresinin sınırdan çok uzakta olduğunu anlatmıştı.

Murphy, "Bu durum aynı zamanda bunun arkasındaki kartelin kendisine güvenini de gösteriyor." demişti. Georgia Tarım Bakanlığı da yaptığı açıklamada, kerevizlerin metamfetamin ile kirlenmiş olabileceği ihtimaline karşı imha edildiği bilgisini vermişti.

Bu olaydan bir gün sonra Otay Mesa'daki sınır görevlileri bir diğer kereviz sevkiyatının içinde metamfetamin yakalamıştı.