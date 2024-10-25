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Haber Merkezi

Amerika'da seçimlere 10 gün kaldı...

5 Kasım'da yapılacak olan seçimler nedeniyle Amerika'da gündem bir hayli yoğun.

Bir tarafta Kamala Harris diğer tarafta ise Donald Trump, Amerika'nın yeni başkanı olmak için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Adayların miting düzenlediği noktalar ise seçimde belirleyici olması beklenen ve oyların her iki tarafa yakın oranda dağıldığı salıncak eyaletler.

KAMALA VE OBAMA'DAN MİTİNG

Kamala Harris, eski Demokrat Başkan Barack Obama ile ilk kez kürsüdeydi. Obama, bir kez daha Trump'ı bencillikle suçladı. Harris'in orta sınıf bir ailede doğduğunu hatırlattı.

Obama, "Harris, hayatını bir sese, bir şampiyona ihtiyaç duyan insanlar adına mücadele ederek geçirmiş bir liderdir. Kamala, ayrıcalıklı bir ailede doğmadı. Orta sınıf bir ailede yetişti." dedi.

"KAZANACAĞIZ"

Seçmenden oy isteyen Harris, "Hayatımızın en önemli seçimlerinden birine 12 gün kaldı. Bunu söylememe gerek yok ama oylama zaten başladı. Hepimiz bunun sonuna kadar başa baş bir yarış olacağını biliyoruz. Ve şüpheniz olmasın. Kazanacağız!" diye konuştu.

Harris'e desteğini açıklayıp söz alan ünlü isimler arasında dünyaca ünlü aktör samuel L. Jackson, yönetmen Spike Lee de vardı.

"SANDIK BAŞINA GİDİN"

Cumhuriyetçi Aday Donald Trump da Arizona Üniversitesi'nin kampüsünde konuştu.

Başkan Joe Biden'ın "Trump'ı politik olarak hapse atmalıyız." sözlerini eleştirdi. Biden'ı demokrasi karşıtı olarak niteledi.

Trump, mevcut yönetimi bir kez daha göçmen politikası üzerinden eleştirdi. Göçmenleri sınır dışı edeceğini aktaran Trump, "Göreve başlar başlamaz, Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı programını başlatacağım. Ve buradan, bir Amerikan vatandaşını ya da bir kolluk görevlisini öldüren her göçmen için idam cezası çağrısında bulunuyorum." dedi.

Trump da seçmenini sandık başına gitmeye çağırdı. Anketlere göre, Harris ve Trump arasındaki yarışın başa baş geçmesi bekleniyor.