ABD'de serbest bırakıldıktan saatler sonra 14 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

Haber Merkezi

ABD'nin New York eyaletinde bir hapishanede tutuklu bulunan 21 yaşındaki Ronald L. Burris III, serbest bırakıldıktan saatler sonra tekrar hapse girdi.

Ekipler, şüphelinin hareketlerini incelediklerinde hapishanede olduğu süre boyunca 14 yaşındaki bir çocukla iletişimde olduğunu tespit etti.

Gözlem altına alınan hükümlünün, serbest bırakıldıktan sonra küçük kızla buluştuğu ve tecavüz ettiği bilgisine ulaşıldı.

YAZ BOYUNCA ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİ

Ulster County Şerif Ofisi'ne göre dedektifler, şüphelinin tutuklanmadan önce de küçük kıza tecavüz ettiği ve bu olayı yaz aylar boyunca tekrarladığı bilgisine ulaştı.

TEKRAR TUTUKLANDI

Adresi tespit edilen hükümlü, iki kez ikinci derece tecavüz ile suçlanarak tekrar tutuklandı.