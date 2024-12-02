ABD'de serbest bırakıldıktan saatler sonra 14 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

ABD'nin New York eyaletinde bir hapishanede tutuklu bulunan 21 yaşındaki Ronald L. Burris III, serbest bırakıldıktan saatler sonra tekrar hapse girdi.
Ekipler, şüphelinin hareketlerini incelediklerinde hapishanede olduğu süre boyunca 14 yaşındaki bir çocukla iletişimde olduğunu tespit etti.
Gözlem altına alınan hükümlünün, serbest bırakıldıktan sonra küçük kızla buluştuğu ve tecavüz ettiği bilgisine ulaşıldı.
YAZ BOYUNCA ÇOCUĞA TECAVÜZ ETTİ
Ulster County Şerif Ofisi'ne göre dedektifler, şüphelinin tutuklanmadan önce de küçük kıza tecavüz ettiği ve bu olayı yaz aylar boyunca tekrarladığı bilgisine ulaştı.
TEKRAR TUTUKLANDI
Adresi tespit edilen hükümlü, iki kez ikinci derece tecavüz ile suçlanarak tekrar tutuklandı.
Şerif ofisine göre, polis, Burris'in gözaltındayken 14 yaşındaki kızla elektronik ortamda cinsel içerikli konuşmalar yaptığı yönündeki uyarının ardından Eylül ayında soruşturma başlattı.
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