ABD'de son durum: Anketler Kamala Harris ve Donald Trump eşit diyor

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ABD'de hesaplaşma günü geldi.

Seçmenler bugün, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı ABD Başkan Yardımcı Kamala Harris arasında süregelen tarihi seçim yarışı için sandık başına gidiyor.

Aylar süren çekişmeli seçim yarışının ardından Amerikalı seçmenler, siyahi bir kadının tarihi adaylığı ile kendi eski yetkilileri tarafından bile 'faşist' olarak yaftalanan eski başkan arasında bir karar verecek.

Seçmenler ayrıca yasaların çıkarılmasında kilit rol oynayan ABD Kongresi'nin iki kanadı Senato'nun 34 sandalyesi ile 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek.

GÜVENİLİR ANKET ŞİRKETİ OYLAR EŞİT DEDİ

ABD'nin 47'nci başkanının seçileceği bu tarihi seçim sadece Amerika'yı değil, Orta Doğu, İsrail, Almanya, Rusya, Ukrayna ve Çin gibi birçok önemli ülkeyi etkileyecek kararları verecek ismi seçmek anlamına da geliyor.

Seçim süreci boyunca tarafsız kalarak ulusal bazda anket çalışmaları sürdüren güvenilir şirket Real Clear Politics (RCP), büyük ölçekli son 14 anketi inceledi.

Şirket, 14 anketin ortalamasında hem Harris hem de Trump'ın yüzde 48,5 desteğe sahip olduğunu ortaya koydu.

İLK SİYAHI KADIN BAŞKAN VE CİNSEL SALDIRIYLA SUÇLANAN BEYAZ BAŞKAN YARIŞI

Bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimi, ülke tarihinde unutulmaz bir ilke de ev sahipliği yapma potansiyeline sahip

60 yaşındaki Demokrat aday Harris, kazanması halinde ülkenin 248 yıllık tarihinde başkan olarak görev yapan ilk kadın, ilk siyah kadın ve ilk Güney Asya kökenli kişi olacak.

Harris ile yarışan isim ise, Cumhuriyetçi Parti'den üçüncü kez aday olabilme ayrıcalığı elde edebilen ve 20'den fazla kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan 78 yaşındaki Donald Trump.

SALINCAK EYALETLERİ BIRAKMADILAR

Adaylar Harris ve Trump, aslında seçimin kaderini belirleyecek "salıncak eyaletlerde" mitinglerini sıkılaştırmıştı.

İki başkan adayı da haftasonunu özellikle Müslüman ve Arap adayların yoğunluka olduğu Michigan'da geçirdi.

Oy oranlarının sürekli değiştiği 7 eyalette tur atan adaylar, kararsız seçmenleri ve oy vermek istemeyen seçmenleri etkilemek için son kez sahaya inmişti.

TÜM DÜNYA AMERİKA'YI İZLİYOR

ABD'nin 47. Başkanı'nın kim olacağı dünyada da merakla bekleniyor.

Harris'in kazanması halinde ABD dış politika normlarının devam edeceği, Trump'ın kazanması halinde ise bu normların altüst olacağı düşünülüyor.

Sonucun Gazze ve Ukrayna'daki savaşların yanı sıra iklim krizi üzerinde de derin etkileri olabileceği bekleniyor.

EN PAHALI SEÇİM OLDU

Trump ve Harris kampanyası için yönetilen etkinlikler ve harcamalar da dahil olmak üzere bu seçim, şimdiye kadar yapılmış en pahalı seçim oldu.

Demokrat kampanyaların ve dış grupların geçen hafta itibariyle reklamlar için yaklaşık 4,5 milyar dolar harcanırken, Cumhuriyetçiler ise kampanya boyunca yaklaşık 3,5 milyar dolar harcadı.