ABD’de tarihi yemin: Zohran Mamdani Kur’an-ı Kerim'e el basarak göreve başlayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin New York şehrinde, Eric Adams’ın görevden ayrılmasının ardından merakla takip edilen belediye başkanlığı süreci tamamlandı.

New York’un seçilmiş Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani, iki ayrı yemin töreninde Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti ve kentin tarihinde bunu yapan ilk belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Mamdani’nin, kamuya açık yemin töreninde ise üçüncü bir Kur’an-ı Kerim kullanacağı belirtildi.

EL YAZMASI KUR'AN-I KERİM ÜZERİNE YEMİN EDECEK

Kente yeni bir dönem vaat eden Zohran Mamdani, göreve başlamasını simgeleyen ilk yeminini sıra dışı ve güçlü bir sembolizme sahip mekanda Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak gerçekleştirdi.

Yemin töreni, New York’un ilk metro hattının bir parçası olan ve 1904 yılında hizmete açıldıktan sonra 1945’te yolcu taşımacılığına kapatılan Old City Hall metro istasyonunda yapıldı.

Mamdani'nin yemin ederken kullandığı ilk iki Kur'an-ı Kerim'in dedesi ve büyükannesine ait olduğu, üçüncü ve halka açık yapacağı yemin töreninde ise New York Halk Kütüphanesi koleksiyonunda yer alan ve 18 ila 19'uncu yüzyıla ait el yazması bir Kur'an-ı Kerim'e el basacağı belirtildi.

İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREVİNE BAŞLAYACAK

New York'taki belediye başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkarak tarihe geçen 34 yaşındaki Mamdani, törenlerin ardından resmen New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak görevine başlayacak.