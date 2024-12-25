ABD'de tecavüz ettiği öğrencisinden hamile kaldı

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ABD'de mide bulandıran olayların sonu gelmiyor.

Çocuk tacizi ve tecavüzlerinin en yüksek seviyelerde seyrettiği "Özgürlükler Ülkesi"nde bir tecavüz skandalı daha yaşandı.

Tennessee eyaletinde dördüncü sınıf öğretmeni olan Alissa McCommon, çok ilgili ve iyi bir öğretmen olarak dikkat çekiyordu.

ÖĞRENCİSİNE TAKINTILIYDI

Öğrencilerini sosyal medyadan takip eden, aileleriyle yakın ilişkiler kuran öğretmen, bir öğrencine diğerlerinden çok ilgi gösteriyordu.

12 yaşındaki erkek öğrencisine takıntılı olan McCommon, öğrencisini bir ayda 200 defa arıyordu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ATTI

Küçük çocuğa müstehcen görüntülerini ve videolarını atan öğretmen, kısa süre içinde öğrencisiyle fiziksel ilişki kurmaya başladı.

Öğrencinin korkması sonucu ilişkiyi bitirmek istemesini söylemesine sinirlenen öğretmen, kendisini öldüreceğini söyleyerek çocuğa tecavüz etmeye devam etti.

ANNESİ İFŞA ETTİ

Çocuğunun hallerinden şüphelenerek telefonuna el koyan anne, öğretmenin çıplak fotoğraflarını bulunda durumu okula bildirdi.

Soruşturmaya alınan McCommon 24 Ağustos 2023 tarihinde mesleğinden uzaklaştırıldı.

Daha önce 2021 yılında eski bir öğrencisine saldırmakla suçlanan öğretmen, birden fazla öğrenciye cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti.

HAMİLE KALDI

McCommon, aynı zamanda çocuklardan birine onun çocuğuna hamile olduğunu iddia etti.

İki çocuk annesi olan McCommon, mahkemede dinletilen küçük çocukla yaptığı telefon görüşmesinde, çocuk dünyaya getirdiğini söyledi.

DNA sonuçları öğretmenin, öğrencisinin çocuğunu doğurduğunu doğruladı.

25 YIL CEZA ALDI

Bebeğin velayeti, 12 yaşındaki erkek öğrencini ailesine verildi.

Öğretmen, Bölge Mahkemesi Yargıcı Blake Neill'in tüm cezaların şartlı tahliye imkanı olmaksızın birbiriyle eş zamanlı olarak uygulanmasına karar vermesinin ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.