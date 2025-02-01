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Haber Merkezi

ABD’nin başkenti Washington D.C yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, ABD bir uçak kazasına daha sahne oldu.

YERLEŞİM BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan saat 18.06’da havalanan ve Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı’na giden Learjet 55 tipi bir uçak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra, 487 metre yükseklikte radardan kayboldu.

Kısa süre sonra Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen uçak bölgede yangınlara neden olurken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Uçakta bulunan 6 kişinin akıbetinin henüz bilinmediğini açıklayan yetkililer, kaza mahallinde çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD medyasına göre ise uçak kazasında çok sayıda can kaybı yaşandığı bildirildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.