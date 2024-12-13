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AA

ABD'de korkunç olay...

New York eyaletine bağlı Westchester County'de uçuş gerçekleştiren tek motorlu uçak, havadayken yaşanan arıza sonucu aniden düştü.

Uçağın otoyola çakıldığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Eyalet Polisi, kazanın akşam saatlerinde Harrison'da, otoyolun kuzey yönündeki 2. Çıkış ve güney yönündeki 3. Çıkış arasında meydana geldiğini bildirdi.

1 ÖLÜ

Tecnam P-2008 tipi tek motorlu uçakta bulunan iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Canlı hava trafik verilerine göre, uçak, New Jersey'deki Linden Havaalanı'ndan yerel saatle 18.09'da kalktı. Hudson Nehri boyunca kuzeye doğru ilerlerken aniden dakikada 300 metre irtifa kaybetti, White Plains Havaalanı'na yöneldi ve acil durum ilan etti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), pilotun motor arızası bildirdiğini ve uçağın 19.15 civarında Westchester County Havaalanı yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NTSB olayla ilgili soruşturma başlattı.