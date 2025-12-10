ABD'de, 'Trump Altın Kart' dönemi başladı: 1 milyon dolara vatandaşlık imkanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Şubat 2025’te Oval Ofis’te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından yaptığı açıklamada, ABD devletinin “Trump Altın Kartı” adını verdiği yeni bir göçmenlik programını resmen duyurdu.

Trump, bu kartın uygunluk ve güvenlik taramasından geçen herkes için doğrudan vatandaşlığa giden bir yol açacağını belirtti.

Şubat ayındaki açıklamasında, Altın Kart’ın yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyatla satılacağını söyleyen Trump, kartın sahiplerine yeşil kart ayrıcalıkları ve vatandaşlığa geçiş imkanı sağlayacağını vurguladı.

KARTA BAŞVURU FİYATI 1 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

ABD Başkanı Trump, 10 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada ise, altın kart programına başvuru için gerekli miktarın 1 milyon dolar olduğunu duyurdu.

“Çok heyecan verici! Büyük Amerikan şirketlerimiz sonunda paha biçilmez yeteneklerini elinde tutabilecek.” diyen Trump, programın bugün içerisinde aktif olacağını ve ilgili sitenin 30 dakika içinde hizmete açılacağını ifade etti.

PROGRAM İLK DUYURULDUĞUNDA NE SÖYLEDİ?

Trump, programın ekonomik etkisine vurgu yaparak, zengin yatırımcıların ABD’ye gelip önemli miktarda para harcayacağını, vergi ödeyeceğini ve istihdam oluşturacağını belirtti.

ABD Başkanı, hedeflerinin milyonlarca kart satmak olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu. Göreceğiz.

Trump, altın kart için tüm ülkelerden başvuruların değerlendirileceğini belirtti ancak her başvuru sahibinin “dikkatlice inceleneceğini” vurguladı.

Bir Rus oligarkın uygun olup olmayacağı yönündeki soruya ise, “Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar.” yanıtını verdi.

EB-5 PROGRAMI SONLANIYOR

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de, Şubat ayındaki toplantıda yaptığı açıklamada EB-5 yatırımcı vizesi programını “saçmalık” olarak nitelendirerek sonlandıracaklarını duyurdu.

Lutnick, Trump’ın EB-5’in yerine daha yüksek tutarlı ve kapsamlı güvenlik incelemesi içeren “Altın Kart” programını getirdiğini belirtti.

Lutnick, bu programa dahil olacak kişilerin dünya standartlarında “küresel vatandaşlar” olması gerektiğini vurguladı.