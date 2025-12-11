Ukrayna, Rusya'nın gölge filosuna ait petrol tankerine saldırdı

- Ukrayna, Karadeniz'de Rus gölge filosuna ait 'Dashan' adlı petrol tankerine saldırı düzenledi.
- Saldırı, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz araçlarıyla yapıldı.
- Komor Adaları bandıralı tankere yapılan saldırının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ukrayna medyasında yer alan haber ve görüntülere göre Ukrayna Güvenlik Servisi'nden isimsiz bir kaynak, Rus gölge filosuna ait 'Dashan' adlı petrol tankerine Karadeniz'de insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ileri sürdü.
Saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 'Sea Baby' insansız deniz araçlarıyla Karadeniz'de Ukrayna'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde düzenlendiği belirtildi.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Komor Adaları bandıralı petrol tankerine Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na doğru giderken saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Saldırıya ait görüntüler çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.