Donald Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri 2026 başında açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılının başında Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri açıklayacaklarını söyledi.

Yayınlama Tarihi: 11.12.2025 04:42
  • Donald Trump, 2026 başında Gazze Barış Kurulu üyelerini açıklayacaklarını belirtti.
  • Bu kurul, Trump'ın barış planındaki önemli maddelerden biri olup Gazze'de ateşkes ve yeniden inşa süreçlerinin koordinasyonunda kilit rol oynayacak.
  • Kurulda, önemli ülkelerin liderleri yer alacak ve diğer üyeler yeni yılın başlarında netleşecek.

Beyaz Saray'da düzenlediği ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerini ne zaman açıklayacaklarına dair soruya yanıt verdi.

Trump, "Bunu önümüzdeki yılın başında yapacağız. Barış Kurulu, şimdiye kadarki en harika kurullarından biri olacak. Herkes bu kurula girmek istiyor. Temel olarak en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak" yanıtını verdi.

ATEŞKESTE KİLİT ROL OYNAYACAK

Barış Kurulu, Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planında yer alan maddelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Plana göre Barış Kurulu, Gazze'de ateşkes ve sonrasındaki yeniden inşa sürecindeki uluslararası süreçlerin koordine edilmesinde kilit rol oynayacak.

ABD'li yetkililer kurulun başkanı durumunda olan Trump'ın dışında kimlerin kurula üye olacağı ile ilgili sürecin yeni yılın ilk haftalarında netleşebileceğini ifade etmişti.

