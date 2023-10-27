ABD'de Türk kökenli gazeteci Uygur'dan Netanyahu'ya sert tepki 2024 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan Uygur, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kana susadığını söyledi. Uygur, "Daha fazla ölüme hayır" derken, İsrail ordusuna askeri desteğin durdurulması gerektiğini belirtti.

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ensonhaber.com

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları, ABD'de yankılanmaya devam ediyor.

ABD'de "Genç Türkler" programıyla bilinen Cenk Uygur, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki Tel Aviv yönetiminin politikalarına sert tepki gösterdi.

2024 başkanlık seçimleri kapsamında Demokrat Parti'den aday adayı olan Türk kökenli gazeteci Uygur, Netanyahu'nun kana susamış olduğunu söyledi.

İsrail ordusuna mühimmat desteği sağlayan ABD yönetiminin tutumu da Uygur tarafından tepkiyle karşılandı.

Uygur, Piers Morgan'ın yayınında, Gazze'deki bombardımana acilen son verilmesi çağrısında bulundu.

"Kana susamış Netanyahu"

"Filistinliler nasıl yenilgiyi kabul edecek?" sorusunu yönelten Uygur, şöyle devam etti:

Zaten yeniliyorlar. Ama bu asla kana susamış Netanyahu için yeterli değil. Daha fazla Filistinlilerin ölümüne hayır. Bebek ölümlerine hayır.

"Bu kadar işgal yeter, sonlandırın"

Washington yönetiminin, ölüm ve yıkım için İsrail'e yardım göndermeyi sürdüremeyeceğini anlatan Uygur, şunları dile getirdi:

Eşit şekilde dürüst olmak zorundayız. Bebekleri, büyükanneleri, teyzeleri ve amcaların yakmanın ahlaksızlığına da aynı derecede öfke duymalıyız.



Şu an da yaptığımız da bu. Bu kadar işgal yeter. Bugün sonlandırın.

"İsrail rehineleri bulmaya çalışmıyor"

Cenk Uygur, yaşananların "korkunç derecede kötü" olduğunu da anlattı.

İsrail'in rehineleri bulmaya çalışmadığının altını çizen Uygur, "Ailemin bir üyesi rehin olsaydı... Netanyahu'nun şu anda yaptıklarından tiksiniyorum." dedi ve ekledi: