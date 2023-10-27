İsrail'den Gazze'ye son 24 saatte 250'den fazla hava saldırısı
İHA

İsrail ordusu, Hamas'ın Aksa Tufanı baskını ile başlayan çatışmaların 21. gününde Gazze’yi vurmaya devam ediyor.

"Hamas'ın Han Yunus komutanı öldürüldü"

İsrail Savunma Kuvvetleri, dün gece Hamas'ın Han Yunus Taburu Komutanı Madhat Mubaşir'in öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Mübaşir’in keskin nişancı saldırılarında yer aldığını ve İsrail kasabalarına karşı kullanılan büyük patlayıcılardan sorumlu olduğunu söyledi.

Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 250'den fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)