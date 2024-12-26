ABD'de uçağın tekerleklerinde ceset bulundu

Haber Merkezi

ABD'den kalkarak Hawaii'ye inen yolcu uçağında beklenmedik bir olay yaşandı.

202 numaralı uçuş salı sabahı Chicago'daki O'Hare Havaalanı'ndan kalkışını gerçekleştirdi ve öğleden sonra Maui'deki Kahului Havaalanı'na indi.

Uçağa yaklaşan ekipler, tekerlek kısmının bulunduğu bölgede bir insan cesedi buldu.

NE ZAMAN GİRDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

United Airlines şirketi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişinin iniş takımlarına nasıl ve ne zaman girdiğinin henüz belli olmadığı, iniş takımlarına yalnızca Boeing 787-10 uçağının dışından erişilebildiğini söyledi.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Şirket, kolluk kuvvetleriyle birlikte soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

Ölen kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.