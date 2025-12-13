Abone ol: Google News

İsrail, Hamas ordusunun üst düzey ismi Raad Saad’ın öldürüldüğünü iddia etti

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze şehrine yönelik hava saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın öldürüldüğünü açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 17:46


İsrail, Hamas ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail’in Gazze şehrinin batı kesimlerindeki bir aracı hedef aldığını bildirdi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSMİ HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saad daha önce Gazze Şehri tugay komutanı, Hamas'ın operasyon şefi ve askeri akademisinin kurucusuydu.

