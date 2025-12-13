İsrail, Hamas ordusunun üst düzey ismi Raad Saad’ın öldürüldüğünü iddia etti

İsrail, Hamas ile 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail’in Gazze şehrinin batı kesimlerindeki bir aracı hedef aldığını bildirdi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSMİ HEDEF ALINDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından Raad Saad’ın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saad daha önce Gazze Şehri tugay komutanı, Hamas'ın operasyon şefi ve askeri akademisinin kurucusuydu.