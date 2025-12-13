Washington eyaletinde sel alarmı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Washington eyaletinde günlerdir etkili olan sağanak yağış, birçok yerleşim yerinde sele yol açtı. Taşan sular nedeniyle bazı bölgelerde su seviyesi evlerin çatılarına kadar yükseldi, sokaklar göle döndü.

ÇATIDA YARDIM BEKLEDİLER

Sumas kentinde bir evde mahsur kalan 4 kişi, hızla yükselen sular nedeniyle çatıya çıkarak yardım çağrısında bulundu. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edilen helikopterle çatıdaki kişileri güvenli şekilde tahliye etti.

HAVADAN VE SUDAN KURTARMA ÇALIŞMALARI

Selin etkili olduğu bölgelerde çok sayıda kişi evlerinden botlarla alınarak güvenli noktalara taşındı. Sel sularında aracının üzerinde mahsur kalan bir kişi de ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, zor koşullara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan sel felaketi sonrası Washington eyaleti genelinde acil durum ilan edildi. Yetkililer, yağışların etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.