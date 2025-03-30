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ABD'de uçak kazası: Kurtulan olmadı

ABD'de uçak kazası: Kurtulan olmadı Minnesota eyaletinde seyreden küçük bir uçağın yerleşim yerine düştüğü kazada bir ev yandı. Yolcu sayısının henüz belirlenemezken, kimsenin kurtulamadığı açıklandı.