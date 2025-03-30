ABD'de uçak kazası: Kurtulan olmadı

DHA
Uçak kazalarının artış gösterdiği ABD de, yeni bir olay daha yaşandı.
SOCATA TBM7 tipi uçak, dün yerel saatle 12.20 sıralarında Brooklyn Park bölgesinde bir eve çarptı.
Kazanın sebebi ise belirlenemedi.
YANGIN ÇIKTI
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın Iowa'daki Des Moines Uluslararası Havalimanı'ndan kalktığını ve Minneapolis'teki Anoka County-Blaine Havalimanı'na gitmekte olduğunu belirtti.
Uçağın yerleşim yerine düştüğü kaza sonrası bölgedeki bir evde yangın çıktı.
KURTULAN OLMADI
Uçaktaki yolcu sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel medya kazada kurtulan olmadığını duyurdu.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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